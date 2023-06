Ljubljanska borza ta teden s padcem

Ljubljana, 30. junija - V minulem trgovalnem tednu so na Ljubljanski borzi prevladovala negativna gibanja, indeks SBI TOP se je znižal za 0,63 odstotka in trgovanje končal pri 1230,37 točke. Večina delnic v prvi kotaciji se je na tedenski ravni pocenila, podražile so se delnice Telekoma Slovenije. Vlagatelji so skupno ustvarili za 6,77 milijona evrov prometa.