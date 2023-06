ZDA so se ponovno pridružile Unescu

Pariz, 30. junija - ZDA so se danes ponovno pridružile Organizaciji ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) in tako končale dolgotrajen spor, zaradi katerega je Washington leta 2011 prenehal plačevati prispevke za Unesco, leta 2018 pa tudi prekinil članstvo v organizaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.