V BiH razburja novi krajevni napis za Vzhodno Sarajevo

Sarajevo, 30. junija - Na nekaterih vpadnicah v Sarajevo so se danes pojavili krajevni napisi za Vzhodno Sarajevo, ki se nahaja v večinsko srbski entiteti Republiki Srbski. Na njih je ob izrazu dobrodošlice napisano, da so prišli "v mesto s 157.000 Srbi, ki so morali oditi iz Sarajeva". Županja Sarajeva se je na to odzvala z ogorčenjem in napovedala kazensko ovadbo.