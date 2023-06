Odprli kolesarsko povezavo med Tolminom in Modrejem

Most na Soči, 30. junija - Na Mostu na Soči so danes odprli novo kolesarsko povezavo med Tolminom in Modrejem. Gradnjo tri kilometre dolge poti je vodila Direkcija RS za infrastrukturo, njena vrednost je nekaj več kot štiri milijone evrov. Po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek bo letos v državi zaključenih približno 100 kilometrov kolesarskih povezav.