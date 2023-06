Ljubljanska borza: SBI TOP rahlo pridobil

Ljubljana, 30. junija - Trgovanje z najpomembnejšimi delnicami na Ljubljanski borzi se je končalo z rahlo rastjo indeksa SBI TOP, ki je pridobil 0,04 odstotka in se ustavil pri vrednosti 1230,37 točke. Borzni posredniki so ustvarili za dobrih 273.000 evrov prometa, od tega največ z delnicami Krke in Luke Koper.