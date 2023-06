Keys in Kasatkina za naslov v Eastbournu

Brighton, 30. junija - Američanka Madison Keys in Rusinja Darja Kasatkina sta finalistki teniškega turnirja serije WTA v britanskem Eastbournu z nagradnim skladom 780.637 ameriških dolarjev. Američanka je v polfinalu izločila rojakinjo in peto nosilko Coco Gauff s 6:3, 6:3, Rusinja pa je bila s 6:2 in 7:5 boljša od Italijanke Camile Giorgi.