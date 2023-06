Arčon: Treba je krepiti zavest o tem, kako dragoceni so Slovenci zunaj domovine

Ljubljana, 30. junija - Na Fakulteti za upravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani danes poteka strokovni posvet v okviru tradicionalnega srečanja Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma. Posveta se je udeležil tudi minister Matej Arčon, ki je poudaril, da je treba krepiti zavest o tem, kako dragoceni so Slovenci zunaj domovine.