Hrvaške trgovine odslej lahko odprte le 16 nedelj na leto

Zagreb, 1. julija - Na Hrvaškem danes v veljavo stopa zakon, po katerem bodo trgovine ob nedeljah praviloma zaprte. Trgovci bodo lahko izbrali 16 nedelj v letu, ko bodo odprti. Trgovske verige so poslovalnice razdelile na tiste ob morju in v notranjosti države, pri čemer bodo prve čez poletje v veliki večini ostale odprte in s tem izkoristile povečan turistični obisk.