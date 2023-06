Nogometašice Mure None najprej z Gruzijkami

Nyon, 30. junija - Nogometašice Mura None so v Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) dobile nasprotnice v kvalifikacijah za ligo prvakinj. Kot nosilke se bodo slovenske državne prvakinje najprej v polfinalu skupine 3 pomerile z gruzijsko ekipo Samegrelo. Drugi polfinale sestavljata ciprski Apollon in severnomakedonski Ljuboten.