Iz Ukrajine poročila o novih uspehih v protiofenzivi na jugu države

Kijev, 30. junija - Ukrajina je danes zagotovila, da so njene sile dosegle uspehe v regiji Zaporožje, zlasti južno od mesta Orihiv, in v okolici Bahmuta v regiji Doneck. V četrtek naj bi obstreljevale okupirano pristaniško mesto Berdjansk in uničile ruski štab. V luči počasnega napredovanja v protiofenzivi je poveljnik ukrajinskih sil pozval k potrpežljivosti.