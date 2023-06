Kanuisti brez pričakovane kolajne na EP v Krakovu, kanuistke pete

Krakov, 30. junija - Slovenski kanuisti na ekipni tekmi evropskega prvenstva v Krakovu niso upravičili naziva svetovnih prvakov. Sicer v nekoliko drugačni postavi, kot so nastopali lani na svetovnem prvenstvu v Augsburgu - Anžeta Berčiča je zamenjal Nejc Polenčič, so zasedli osmo mesto. Kanuistke so bile tri mesta boljše, zasedle so peto mesto.