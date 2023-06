V Števerjanu se začenja tradicionalni festival narodno-zabavne glasbe

Števerjan, 30. junija - V Števerjanu se z današnjim polfinalnim tekmovalnim večerom začenja tradicionalni Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023. Na letošnji 51. festival se je prijavilo 12 ansamblov, ki se bodo predstavili pred komisijo danes ob 20. uri med borovci v Števerjanu, so sporočili iz Slovenskega katoliškega prosvetnega društva Frančišek Borgia Sedej.

Ansambli se bodo komisijama za glasbo in za besedilo predstavili z dvema skladbama - najprej skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe in nato z izvirno tekmovalno skladbo, ki jo bodo prvič predstavili javnosti.

Za naklonjenost ocenjevalne komisije se bodo potegovali ansambli Brin, Fantje spod Šilentabra, Šmarnogorski kvintet, Rujni muzikanti, Peter Prohart Trio, Trio Unis, Taims, Godci novi veseli jahači, Boršt, ansambel Gašperja Mirnika, Pik in Emonski tamburaši.

Komisijo za glasbo sestavljajo Ilaria Bergnach kot predsednica komisije in člani Igor Podpečan, Marijana Mlinar, Nikolaj Pintar, Hanzi Kržar, Jani Rednak, Andrej Plesničar in Mike Oreša Besedila predstavljenih skladb pa bodo ocenjevali Nina Pahor, David Bandelj in Martina Valentinčič.

V soboto bo na vrsti Festivalski večer z glasbo v živo od 19. ure dalje. Igral bo Ansambel Igor in zlati zvoki.

Finalni večer bo na vrsti v nedeljo ob 17.30, ko se bodo izbrani ansambli potegovali za nagrade.

Na prizorišče festivala bo društvo F. B. Sedej postavilo šotor pred borovci, v katerega se bodo gostje lahko zatekli v primeru slabega vremena.

Slovensko kulturno prosvetno društvo F. B. Sedej je ob lanskem srebrnem jubileju festivala prejelo priznanje urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za neprecenljiv prispevek pri ohranjanju narodne zavesti, popularizaciji slovenske glasbe in kulture ter dviganju prepoznavnosti slovenske narodne skupnosti v Italiji v celotnem slovenskem prostoru.

Festival, v organizacijo katerega so vključeni vsi od najmlajših do starejših pripadnikov tukajšnje slovenske manjšine, vedno znova privabi mnogo obiskovalcev tudi iz celotne Slovenije in je eden od zamejskih dogodkov, ki bolj odmeva v matici.