Maribor, 30. junija - Mariborski policisti so bili nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči 75-letnega kolesarja s smrtnim izidom v okolici Bresternice. Po prvih informacijah je med vožnjo po regionalni cesti zapeljal izven vozišča in padel. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili S Policijske uprave Maribor.