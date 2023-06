Objavljena odredba o dodelitvi štipendij za poklice v zdravstveni negi in številu štipendij za šolsko leto 2023/2024

Ljubljana, 30. junija - Ministrstvo za zdravje je objavilo odredbo o določitvi poklicev v zdravstveni dejavnosti, za katere se namenijo sredstva za štipendije, in številu štipendij za šolsko leto 2023/2024. V skladu z odredbo v proračunu RS so zagotovljena sredstva v višini 360.000 evrov za dodelitev 110 štipendij, so sporočili z ministrstva.