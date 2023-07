V Krškem končujejo najnovejšo etapo prenove glavne mestne vpadnice

Krško, 2. julija - Gradbinci bodo v prvi polovici julija končali najnovejšo etapo ureditve krške mestne vpadnice Ceste krških žrtev od trgovskega centra Lesnina do Gostilne Kunst. Dela na naslednji etapi med trgovino Lidl in nakupovalnim središčem Stop Shop bodo stekla sredi julija in naj bi jih končali septembra, so sporočili z Mestne občine Krško.