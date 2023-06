Celjsko sodišče Kamenika še drugič oprostilo obtožb za štirikratni umor v Tekačevem

Celje, 30. junija - Senat celjskega okrožnega sodišča je Kristijana Kamenika še drugič oprostil obtožb za štirikratni umor v Tekačevem leta 1997 in s tem pritrdil obrambi, da ni nobenih dokazov za očitana kazniva dejanja. Tožilec Gorazd Kacijančič je sicer vztrajal pri obtožbah za štiri kazniva dejanja umora in sodišču predlagal izrek 20 let zapora.