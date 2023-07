Unicredit z bolj ali manj nespremenjenimi napovedmi za Slovenijo

Dunaj, 2. julija - Italijanska bančna skupina Unicredit je v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih za srednjo in vzhodno regijo ohranila bolj ali manj nespremenjene napovedi za slovensko gospodarstvo. To naj bi se letos okrepilo za 1,4 odstotka, v 2024 pa za 2,2 odstotka. Inflacija naj bi se do konca leta umirila na okoli šest odstotkov.