Za kolesarje vožnja skozi Dravograd odslej varnejša

Dravograd, 30. junija - Nov 600-metrski odsek kolesarske povezave med Dravogradom in Otiškim Vrhom, ki so ga ob navzočnosti državnega sekretarja Andreja Rajha slovesno odprli danes, za kolesarje prinaša bistveno bolj varno vožnjo skozi Dravograd kot doslej. Naložba je skupaj z odsekom kolesarske poti med Ravnami in Kotljami vredna nekaj manj kot 3,4 milijona evrov z DDV.