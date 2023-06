Zdus z opozorili na nekatere nejasne opredelitve novega predloga zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 30. junija - Komisija za zdravstvene in socialne zadeve Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) je danes na izredni seji obravnavala novi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. V marsičem je novi zakon bolj dodelan od sedaj veljavnega, nekatere opredelitve pa so še vedno nejasne, celo sporne, menijo na Zdusu. Opozorili so predvsem na sistem financiranja.