V Dutovlje prihaja Gin & Brin festival

Dutovlje, 30. junija - Festivalu gina in brinjevca Gin & Brin festival, ki bo potekal danes in v soboto v Dutovljah, so pripravili že sedmič. V dveh večerih se bo na stojnicah predstavilo 17 destilarjev, obiskovalci pa bodo lahko uživali v degustacijah čistih destilatov in mešanih pijač, so v povabilu zapisali na festivalski spletni strani.