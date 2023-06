Barada, Baloh in Gazvoda osvojile najmanj bron v kikboksu na EI

Krakov, 30. junija - Slovenske tekmovalke v kikboksu Tyra Barada, Urška Gazvoda in Tina Baloh so bile uspešne v četrtfinalnih dvobojih na evropskih igrah na Poljskem ter so si v Myslenicah priborile sobotne polfinalne obračune in s tem že najmanj bronaste medalje. Tyri Baradi je to uspelo v dveh disciplinah.