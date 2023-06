Ministra Fajon in Han: Obisk Koreje odlična promocija Slovenije

Seul, 30. junija - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han zaključujeta obisk v Seulu. Med drugim sta danes opravila več srečanj na najvišji ravni in obiskala raziskovalno-razvojni center družbe Kia. Kot sta ocenila, je obisk Južne Koreje odlična priložnost za promocijo Slovenije.