S taborom v Šentvidu se končuje tradicionalno srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 2. julija - Tradicionalno srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma se bo danes sklenilo s taborom v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Mašo za Slovence doma in po svetu, ki jo bo skupaj z izseljenskimi škofi daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, bodo pospremili z okroglo mizo in umetniškim programom.

Udeleženci tabora se bodo v Šentvidu zbrali dan po osrednji prireditvi, ki je letos potekala v Vipavi.

Letošnje 19. vseslovensko srečanje se je sicer pričelo v DZ v četrtek, posvečeno pa je bilo izzivom in priložnostim gospodarskega povezovanja za ohranitev in krepitev slovenske identitete med Slovenci po svetu.

Minister Matej Arčon, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, je to srečanje označil za priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj. Omenil je več izzivov, s katerimi se sooča vlada v odnosu do Slovencev po svetu. Med njimi so ohranjanje slovenskega jezika zunaj meja, predvsem že z učenjem najmlajših, pritegnitev zanimanja mladih ter vračanje mladih, ki odhajajo na študij v tujino.

Udeleženci današnjega tabora bodo med drugim lahko prisluhnili okrogli mizi z naslovom Migracije in novodobno izseljevanje, kjer bodo z udeleženci tabora svoje misli podelili vidni in aktivni člani slovenske skupnosti od Belgije, prek Argentine in Kanade do ZDA. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik pa bo skupaj z izseljenskimi duhovniki daroval mašo za Slovence doma in po svetu.

Umetniški program bodo oblikovali dijaki iz Argentine RAST 52 ter številni glasbeniki iz slovenske skupnosti s celotnega sveta. Hkrati bodo odprli tudi razstavo Utrinki iz življenja fotografinje Lučke Oblak Čop.

Organizator dogodkov Dobrodošli doma je Izseljensko društvo Slovenija v svetu, soorganizatorji so Svetovni slovenski kongres, Rafaelova družba in Slovenska izseljenska matica pod pokroviteljstvom vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.