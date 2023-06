Poljska in Madžarska na vrhu EU vztrajata pri svojih stališčih glede migracij

Bruselj, 30. junija - Voditelji EU so danes v Bruslju nadaljevali razpravo o migracijah, potem ko sta Poljska in Madžarska v četrtek na zasedanju pozvali k reviziji načrtov za prenovo pravil o azilu. Varšava in Budimpešta medtem vztrajata pri svojih stališčih in nasprotujeta obveznemu sprejemanju migrantov.