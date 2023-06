Vrednost neposrednih tujih naložb v Sloveniji lani presegla 20 milijard evrov

Ljubljana, 30. junija - Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec leta 2022 znašala 20,2 milijarde evrov in so se glede na leto prej povečale za 1,4 milijarde evrov oz. za 7,6 odstotka. Največja vlagateljica je bila Avstrija, izhaja iz publikacije Banke Slovenije o neposrednih naložbah. Neposredne naložbe Slovenije v tujini so medtem znašale 8,6 milijarde evrov.