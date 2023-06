Uvoženi proizvodi so se maja pocenili

Ljubljana, 30. junija - Cene uvoženih proizvodov so bile maja za 0,7 odstotka nižje kot aprila, v primerjavi z lanskim majem pa so bile nižje za 1,9 odstotka. Državni statistiki so na mesečni ravni največje znižanje cen zaznali pri oskrbi z električno energijo, plinom in parom, in sicer 17,8-odstotno.