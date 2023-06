Italijanska policija v akciji proti 'Ndrangheti aretirala 68 ljudi

Rim/Catanzaro, 30. junija - Italijanska policija je izvedla obsežno akcijo proti kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta in danes po vsej državi aretirala 68 njenih domnevnih članov. Akcijo, pri kateri je sodelovalo več sto karabinjerjev, je vodilo tožilstvo v Catanzaru v Kalabriji. Kot so sporočili danes, so zasegli premoženje v višini več kot pet milijonov evrov.