Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 30. junija - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja zvišali. Vlagatelji so pozdravili objavo nepričakovano ugodnih podatkov z ameriškega trga dela, ki so pokazali na krepitev odpornosti ameriškega gospodarstva kljub naraščajočim obrestnim meram, poroča francoska tiskovna agencija AFP.