Po tretji noči nemirov v Franciji več kot 660 aretiranih

Pariz, 30. junija - V Franciji so tretjo noč zapored potekali nemiri, potem ko je v pariškem predmestju Nanterre v torek med prometno kontrolo policist ustrelil in ubil 17-letnika. Izgredniki so zažigali avtomobile in smeti, razbijali izložbe ter plenili trgovine. Policija je aretirala 667 ljudi. Policist, ki je mladeniča ustrelil, se je za dejanje opravičil.