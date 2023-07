Tedenski pregled - svet od 30. 6. do 6. 7.

Ljubljana, 7. julija - Protesti v Franciji so se po več dneh polegli. Izraelske sile so izvedle obsežno operacijo v Dženinu. Ruske rakete so zadele Lvov, umrlo je najmanj deset ljudi. Članice Nata so podaljšale mandat generalnemu sekretarju Jensu Stoltenbergu, dogovora o vstopu Švedske pa še ni. Junij je bil globalno najtoplejši mesec od začetka meritev.