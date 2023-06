Ob kartuziji Pleterje uredili Pot zgovorne tišine

Šentjernej, 30. junija - Kulturno društvo Zgovorna tišina, katerega cilja sta spoznavanje zgodovine in poslanstva kartuzijanskega reda ter zavzemanje za ohranitev žive kartuzije, je ob kartuziji Pleterje pri Šentjerneju uredilo sprehajalno Pot zgovorne tišine. Pot so uredili s prostovoljnim delom in donacijami. Ob njej so postavili informacijske table in izdali zloženko.