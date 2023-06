Prlekija konec tedna spet v znamenju Citroenovih starodobnikov

Ljutomer, 30. junija - Prleška sekcija Citroen kluba Slovenije bo konec tedna v Bodislavcih že 18. gostila srečanje Hidroraid, namenjeno ljubiteljem starejših modelov vozil omenjenega francoskega proizvajalca, ki so opremljeni s hidropnevmatskim vzmetenjem. To je bilo del standardne opreme v večini vozil vse do leta 2017, ko se je zaključila proizvodnja druge serije C5.