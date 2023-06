Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin v Luksemburgu 16.

Luxembourg, 30. junija - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na finalu serije Queen & King of the Court v Luksemburgu zasedli 16. mesto. To je bil prvi nastop najboljše slovenske naveze v odbojki na mivki to sezono, nov izziv jo čaka že prihodnji konec tedna v švicarskem Gstaadu, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.