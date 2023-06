Rebalans ajdovskega proračuna potreben zaradi podražitev projektov

Ajdovščina, 30. junija - Na četrtkovi seji občinskega sveta Ajdovščina so svetniki potrdili rebalans letošnjega proračuna in spremenjen proračun za leto 2024. Oba dokumenta sta bila potrebna. Razlog za sprejem rebalansa proračun je zagotovitev nemotenega poslovanja občine predvsem zaradi spremenjene dinamike izvajanja investicij in prenosa prejema donacije v leto 2024.