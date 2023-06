Ljubljana, 29. junija - Tomaž Klipšteter v komentarju Dežela (skrite) revščine piše o podražitvah in revščini. Avtor poudarja, da je problem revnih zaposlenih vse bolj pereč in da je financiranje osnovnošolskih kosil sicer ustrezen, a bistveno preskromen ukrep v podporo otrokom in družinam.