Muslimanski svet ostro obsoja sežig Korana na Švedskem

Džeda/Bagdad/Teheran/Kairo, 29. junija - Več muslimanskih držav, med njimi Savdska Arabija, Irak in Iran, je danes ostro obsodilo sežig Korana v švedski prestolnici Stockholm. Maroko je v odziv odpoklical svojega veleposlanika na Švedskem in povabil na pogovor švedskega odpravnika poslov v Rabatu. Arabska liga pa je kritična do švedskih oblasti, ki so dovolile sežig Korana.