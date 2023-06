Francoski policist obtožen uboja najstnika, pri Parizu novi nemiri

Pariz, 29. junija - Francosko tožilstvo je danes policista, ki je v torek med prometno kontrolo iz neposredne bližine ustrelil in ubil 17-letnika, obtožilo uboja. Shodi v več francoskih mestih se nadaljujejo. V pariškem predmestju Nanterre so izbruhnili spopadi med protestniki in policisti, v predmestju Clamart pa bo v veljavo stopila policijska ura.