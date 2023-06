EU pripravljena sodelovati pri varnostnih jamstvih za Ukrajino

Bruselj, 30. junija - Evropska unija in države članice so pripravljene sodelovati pri zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino, so v danes objavljenih sklepih vrha zapisali voditelji članic EU. Pozdravili so tudi sprejetje ljubljansko-haaške konvencije o sodelovanju pri pregonu najhujših mednarodnih zločinov.