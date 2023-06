Ministrstvo za zdravje: Interpelacija bo priložnost za predstavitev sprejetih ukrepov in širšo razpravo o izzivih zdravstva

Ljubljana, 29. junija - Interpelacija o delu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki jo je v DZ danes vložila SDS, bo priložnost za podrobno predstavitev vseh sprejetih ukrepov v zadnjem letu, so v prvem odzivu zapisali na ministrstvu. Hkrati pa bo to tudi priložnost za širšo razpravo o vseh izzivih zdravstva, ki pa jih ni malo, so še poudarili.