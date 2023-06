V uradu predsednice republike zanikajo očitke Zbora za republiko o pristranskosti predsednice pri civilnih pobudah

Ljubljana, 29. junija - V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar zanikajo očitke Zbora za republiko o pristranskosti predsednice v povezavi z različnimi civilnimi pobudami. Poudarili so, da predsednica spoštuje človekove pravice in pravno državo, kar velja tudi za spoštovanje pravic LGBTIQ+ skupnosti ter ustavno zagotovljene pravice do splava.