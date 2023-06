Večer o ikonični mariborski stavbi Terezijin dvor (30. 6.)

Maribor, 29. junija - Nina Ambrož v komentarju Samo eno vprašanje piše o ikonični mariborski stavbi Terezijin dvor. Avtorica poudarja, da je bila gradnja Terezijinega dvora velik urbanistični poseg, ki je precej spremenila Glavni trg in se sprašuje, kako senzibilen do bogastva kulturne dediščine, ljudi in okolice bo novi lastnik kavarne v stavbi.