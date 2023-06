Voditelji EU pozvali k ponovitvi volitev na Kosovu

Bruselj, 30. junija - Voditelji EU so danes pozvali k ponovitvi lokalnih volitev v štirih večinsko srbskih občinah na severu Kosova in umiritvi razmer na območju, pri čemer so obsodili nedavno nasilje. Pomembno je, da se nadaljujeta dialog med Beogradom in Prištino, kot tudi izvajanje dogovora o normalizaciji odnosov, so poudarili na zasedanju v Bruslju.