Po sprejetem načrtu naj bi bilo na področju drog med mladimi več zgodnjega ukrepanja

Ljubljana, 30. junija - DZ je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel resolucijo o nacionalnem programu na področju drog za obdobje od leta 2023 do 2030. Dokument želi krepiti preventivo in zgodnjo intervencijo, da bi bilo novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo manj. Prav tako naj bi bilo manj prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.