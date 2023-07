Brezskrbno na dopust: Odprta okna med poletnimi meseci so nevarna za padec majhnih otrok z višine

Ljubljana, 1. julija - V poletnih dneh so okna in balkonska vrata pogosteje odprta, zato je velika nevarnost, da majhen otrok pade z višine, so opozorili Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Odsvetujejo zanašanje na okenske komarnike, ki se zlahka strgajo, predlagajo pa namestitev okenskih varoval, ki omogočajo odprtje oken le za nekaj centimetrov.