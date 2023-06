Kosovo dve srbski skupini označilo za teroristični organizaciji

Priština, 29. junija - Kosovska vlada je danes dve srbski skupini označila za teroristični organizaciji. Kot je na današnji seji vlade dejal premier Albin Kurti, skupina Civilna zaščita in "njena komponenta Severna brigada predstavljata resno in neposredno grožnjo varnosti in ustavni ureditvi Kosova", poročanje prištinskih medijev povzema kosovski portal Kossev.