Brezplačno pravno svetovanje za Medvodčane

Medvode, 2. julija - V Medvodah so ponovno uvedli možnost brezplačnega svetovanja za prvi pravni nasvet. Osnovni namen projekta, ki ga financira občina, je nudenje pravne pomoči občanom s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic, so sporočili z občine.