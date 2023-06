Ljubljana, 29. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na mariborski vzhodni obvoznici zaradi prometne nesreče med izvozom in uvozom Maribor center proti Šentilju nastal zastoj z zamudo 45 minut. Za osebna vozila so možni tudi izvozi Fram, Maribor jug in Rogoza. Zastoji so tudi na okoliških regionalnih in glavnih cestah.