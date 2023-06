Vplivni ruski general Surovikin izginil iz javnosti

Moskva, 29. junija - Ruski general Sergej Surovikin, nekdanji poveljnik ruskih sil v Ukrajini in je po sobotnem uporu skupine ruskih plačancev Wagner izginil iz javnosti. Številni ruski mediji in Financial Times sedaj poročajo, da je bil aretiran, saj naj bi bil seznanjen z načrti vodje Wagnerja, Jevgenija Prigožina še pred začetkom upora.