Nova KBM izdala za 400 milijonov evrov obveznic

Maribor, 29. junija - Nova KBM je v minulih dneh uspešno zaključila prodajo obveznic v višini 400 milijonov evrov s triletno ročnostjo in možnostjo odpoklica po dveh letih, so danes sporočili iz banke, ki je od februarja članica skupine OTP. Obveznice s 7,375-odstotno letno obrestno mero so bile izdane danes.