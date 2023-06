Slovenski odbojkarji na Filipine na zadnji turnir lige narodov

Ljubljana, 29. junija - Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco naslednji teden čaka tretji, zadnji turnir prvega dela lige narodov. Pred sobotnim odhodom na Filipine in tamkajšnji Pasay City so slovenski odbojkarji danes trenirali v Ljubljani. Na zadnjem turnirju bo glavni cilj Slovencev prikazati najboljšo igro in si zagotoviti vstopnico na zaključni turnir.